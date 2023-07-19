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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Siyah tişörtlü gençlerin vahşeti

Siyah tişörtlü gençlerin vahşeti
Bursa İnegöl'de önceki gün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'ndeki tarlada siyah tişörtlü 2 genç, av tüfeği ile bölgede yürüyen köpeğe ateş açtı. Hayvan olay yerinde öldü. Görgü şahitleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelerek inceleme yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, Köpek yeni doğum yapmış, sütlü bir hayvan ve büyük ihtimalle yavruları var. Şimdi burada yavrularına bakacağız. Polisler geldi, olay yeri inceleme yapılıyor. Aynı şekilde belediyeden de arkadaşlar geldi. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Gerekli bütün dilekçeleri hazırlıyoruz. Bunu yapan şahısların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. DHA

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Siyah tişörtlü gençlerin vahşeti
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