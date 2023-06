Siyahlara büründü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin edip resmen göreve başlamasının ardından merakla beklenen Türkiye Yüzyılının ilk bakanlarını açıkladı. Sürpriz isimlerin yer aldığı kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı. Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları ise boş kaldı.

MERAKLA BEKLENİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın k abinede yer alan isimleri açıklamasının ardından yeni MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nü de açıklaması bekleniyordu. Ancak bu iki kritik göreve kimin getirildiği netlik kazanmadı.

İLGİNÇ GÖNDERME

Kamuoyunda bir süredir MİT Başkanlığı için adı geçen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilginç bir hamle geldi. Kalın dün akşam saatlerinde Twitter hesabında profil fotoğrafını değiştirdi. Kalın profil fotoğrafını koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafla değiştirirken, bu değişim "MiT Başkanı oluyor" olarak yorumlandı.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971 yılında dünyaya geldi. Erzurum - Ispir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya'ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD'deki George Washington Üniversitesi'ne girdi.College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkanı" konusu üzerine çalıştı.Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın 'İslamda Varlık Düşüncesi' kitabını ve Şazeli tarikatının Darkaviyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavi'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçeye çevirdi. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti. 2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.