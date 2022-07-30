Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu: Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

SİYAHLI KADIN 2 ÖLÜM MELEĞİ FİLMİ KONUSU

Bir grup genç savaş sırasında bomba atılınca bir sınıflarında güzel öğretmenleri Eve ile birlikte bölgeyi terketmek zorunda kalırlar. Bütün grup terkedilmiş bir şehre götürülür ve Eel Marsh'ın evine yerleştirilir. Gruptaki öğrenciler sırayla değişik davranmaya başladıklarında, öğretmenleri Eve ve bölgedeki askeri güçlerden biri olan Harry, savaştan bile daha kötü olabilecek karanlık bir gücü uyandırdıklarını fark edeceklerdir.