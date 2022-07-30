Haberler Yaşam Haberleri Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu: Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği nerede çekildi, vizyon tarihi ne?
Giriş Tarihi: 30.7.2022 14:12

Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu: Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Tom Harper’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, serinin ikinci filmi Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği Kanal D ekranlarında yer alacak. Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 2014 tarihli yapım, korku gerilim türünde yer alıyor. Geçtiği mekanlar yüzünden Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği nerede çekildi, nerede geçiyor sorusu yöneltiliyor. Peki, Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu ne? işte detaylar

Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu: Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle korku sinemasını seven sinemaseverler, bu filmin televizyona gelmesini merakla bekliyordu. Filmin geçtiği yerler de merak ediliyor. Peki, Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konus ne? İşte detaylar!

SİYAHLI KADIN 2 ÖLÜM MELEĞİ FİLMİ KONUSU

Bir grup genç savaş sırasında bomba atılınca bir sınıflarında güzel öğretmenleri Eve ile birlikte bölgeyi terketmek zorunda kalırlar. Bütün grup terkedilmiş bir şehre götürülür ve Eel Marsh'ın evine yerleştirilir. Gruptaki öğrenciler sırayla değişik davranmaya başladıklarında, öğretmenleri Eve ve bölgedeki askeri güçlerden biri olan Harry, savaştan bile daha kötü olabilecek karanlık bir gücü uyandırdıklarını fark edeceklerdir.

SİYALI KADIN 2 ÖLÜM MELEĞİ OYUNCULARI

JEREMY IRVINE, PHOEBE FOX, HELEN McCRORY

SİYAHLI KADIN 2: ÖLÜM MELEĞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film İngiltere'nin başkenti Londra'da çekildi.

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Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu: Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği nerede çekildi, vizyon tarihi ne?
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