Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu: Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle korku sinemasını seven sinemaseverler, bu filmin televizyona gelmesini merakla bekliyordu. Filmin geçtiği yerler de merak ediliyor. Peki, Siyahlı Kadın 2 Ölüm Meleği oyuncuları ve konus ne? İşte detaylar!
SİYAHLI KADIN 2 ÖLÜM MELEĞİ FİLMİ KONUSU
Bir grup genç savaş sırasında bomba atılınca bir sınıflarında güzel öğretmenleri Eve ile birlikte bölgeyi terketmek zorunda kalırlar. Bütün grup terkedilmiş bir şehre götürülür ve Eel Marsh'ın evine yerleştirilir. Gruptaki öğrenciler sırayla değişik davranmaya başladıklarında, öğretmenleri Eve ve bölgedeki askeri güçlerden biri olan Harry, savaştan bile daha kötü olabilecek karanlık bir gücü uyandırdıklarını fark edeceklerdir.