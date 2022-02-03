İstanbul’da siyanür ile hem ailesini hem de kendini öldürmüştü: Soruşturmada karar çıktı

İş adamı Bahattin Delen; 2019'da Bakırköy'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti. Savcılık olayın nedeni olarak "Bahattin Delen'in aşırı derecede borçlanıp bunalıma girmesi"ni göstermişti.
NOT BIRAKMIŞTI
Ayrıca iş adamı Bahattin Delen'in cep telefonunda yapılan incelemede ise bir yakınına hitaben yazıp göndermediği bir mesaj bulunmuştu. Mesajda Bahattin Delen'in "Önce eşini ve çocuğunu zehirleyip öldüreceğini ardından da intihar edeceğini" yazdığı belirlenmişti.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Söz konusu olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma neticesinde "Bahatin Delen'in bırakmış olduğu notta da görüleceği üzere siyanür kullanarak kendisini ve diğer aile üyelerini zehirleyerek öldürdüğü Adli Tıp Kurumu raporu ile anlaşılmıştır. Soruşturmaya konu olan olayda maktulleri intihara yönlendiren veya bu hususta kendilerine yardım eden herhangi bir şüpheli olmadığı için kovuşturmaya gerek olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılarak takipsizlik kararı verildi.