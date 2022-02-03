İstanbul’da siyanür ile hem ailesini hem de kendini öldürmüştü: Soruşturmada karar çıktı

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ



Söz konusu olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma neticesinde "Bahatin Delen'in bırakmış olduğu notta da görüleceği üzere siyanür kullanarak kendisini ve diğer aile üyelerini zehirleyerek öldürdüğü Adli Tıp Kurumu raporu ile anlaşılmıştır. Soruşturmaya konu olan olayda maktulleri intihara yönlendiren veya bu hususta kendilerine yardım eden herhangi bir şüpheli olmadığı için kovuşturmaya gerek olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılarak takipsizlik kararı verildi.