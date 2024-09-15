Siyaset kurumu önlemleri almalı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Güçlü Türk Aile Yapısı, Sağlıklı Toplum ve Lider Ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde Aile Kurumu Çalıştayı düzenledi. Çalıştayın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, siyaset kurumunun bu değişim ve dönüşüm çağında Türk milletine ve Türk aile yapısına odaklanarak gerekli tüm önlemleri almak zorunda olduğunu söyledi.Yurdakul, "Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ancak ailelerin huzuru, birliği, refahı ve gücü üzerine bina edilebilirse gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.Türk milletinin, tarihin en dinamik ve şartlara en hızlı uyum sağlayabilen milletlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yurdakul, "Ancak tehditlerin sayısı ve etkinliği düşünüldüğünde siyaset kurumu, bu değişim ve dönüşüm çağında Türk milletine ve Türk aile yapısına odaklanarak gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Değişim ve dönüşüm adı altındaki riskler, büyük bir dalga olarak Türk milletinin kıyılarına vurmak üzeredir. Tarih, sağlam durabilmemizi ve kıyılarımızı tahkim edebilmemiz için ön alıcı politikalar geliştirme sorumluluğunu gündeme getirmiş bulunmaktadır. Tarih, hepimize bir sorumluluk yüklemektedir" dedi.