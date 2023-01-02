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Giriş Tarihi: 2.1.2023 11:28 Son Güncelleme: 2.1.2023 11:43

Siyaset ve yargı camiası bu düğünde bir araya geldi

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’ın oğlu Muhammet Emin Birkan’ın Bursa’da düzenlenen düğünü, siyaset ve yargı camiasını bir araya getirdi. Düşüğüne TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra 2 Bin davetli katıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Siyaset ve yargı camiası bu düğünde bir araya geldi

Merinos Kültür Merkezinde gerçekleşen Muhammet Emin Birkan ve Emine İnci'nin düğününe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş, sanat, yargı ve siyaset camiasının önemli isimleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI TELGRAFLA KUTLADI

Çiftin nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıydı. Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, "Adalet Bakan Yardımcımız Zekeriya Birkan'ın biricik oğlu Muhammed Emin Birkan'ın ve Emine İnci Şentürk kızımızın nikah akitlerini gerçekleştirdik. Evlatlarımıza mutluluklar diliyorum. Rabb'im onlara iki cihan saadeti nasip eylesin" dedi.

Düğüne katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç çifte tebrik içeren telgraf iletti. Katılımcıların fotoğraf çekimi, teşekkürü ile düğün sona erdi.

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Siyaset ve yargı camiası bu düğünde bir araya geldi
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