‘Siz bir de ayıyı görün’

Tokat'ınReşadiye ilçesi Bostankolu köyünde önceki akşam evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şener Yıldız'ın karşısına, el arabasıyla bahçeye gübre taşırken ayı çıktı. Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu. Bunun üzerine ayı, bahçeden kaçtı. Bacağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız, "Kollarımı ısırmaya başlayınca o can havliyle ayıyı kaldırdım yuvarladım. Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Kaçma şansım yoktu. Kaçmaya çalışsam daha büyük darbeler alabilirdik. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan" dedi.