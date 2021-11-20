Haberler Yaşam Haberleri ‘Siz bir de ayıyı görün’
Giriş Tarihi: 20.11.2021

‘Siz bir de ayıyı görün’

DHA
‘Siz bir de ayıyı görün’
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bostankolu köyünde önceki akşam evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şener Yıldız'ın karşısına, el arabasıyla bahçeye gübre taşırken ayı çıktı. Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu. Bunun üzerine ayı, bahçeden kaçtı. Bacağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız, "Kollarımı ısırmaya başlayınca o can havliyle ayıyı kaldırdım yuvarladım. Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Kaçma şansım yoktu. Kaçmaya çalışsam daha büyük darbeler alabilirdik. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? Mersin'de kaybolan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Son dakika: Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar yağışı geliyor
Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın için bu seviyelere dikkat!
Ay tutulması sona erdi! 19 Kasım 2021 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Siz bir de ayıyı görün’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA