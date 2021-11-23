“Siz birde ayının halini görün"

İznik Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü Sezgin Yılmaz, kırsal Derbent mahallesindeki ormanlık alanda çalışırken, ayının saldırısına uğradı. Yaklaşık 5 dakika boyunca ayı ile boğuştuğunu söyleyen Yılmaz'ın yardım çağrısını duyan diğer işçiler yardıma koştu. Elinden, boynundan ve ayaklarından yaralanan Sezgin Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan ve rapor alarak evde istirahat eden Yılmaz o anları anlattı.

"SİZ BİRDE AYININ HALİNİ GÖRÜN"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sezgin Yılmaz, "Ormanda çalışıyorduk sonra yemek molası verdik. Ben yemeğimi yedikten sonra işimin başına döndüğüm sırada ayı ile karşı karşıya geldim. 150 metre kadar koşarak kaçabildim ancak beni yakaladı. 4-5 dakika kadar boğuştuk. Hatta ikimizi birlikte yuvarlandık. Sonra sesleri duyanlar geldi. Beni hastaneye kaldırdılar ama siz birde ayının halini görseydiniz. Onun hali daha perişan" dedi.