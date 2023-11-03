Siz hiç ayakla selfie çektiniz mi?

Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle düzenlenen söyleşide, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırlarını anlattı. Trombositopeniradius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Yurtkölesi, "Lisede okurken beden eğitimi öğretmenim sayesinde yüzmeyle tanıştım. 2 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldum. 4 kulvarda 4 altın madalya alınca milli takıma davet edildim. Kıtalararası Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize bronz madalya kazandırdım. Aşılamayacak gibi görünen engelleri, başarıya olan inancımla ve kararlılıkla çalışarak aştım" diye konuştu. İşin sırrının sevgi olduğunu kaydeden Yurtkölesi, "İnsanları seveceksiniz, doğayı seveceksiniz, hayatı, yaşamayı seveceksiniz. Yaptığınız işi seveceksiniz ve güzel yapacaksınız. Sizler de geleceğin öğretmenleri, antrenörleri olacaksınız. Belki siz de başkalarının hayatlarını değiştirebilirsiniz. Onun için farkındalığınızı geliştirin ve gücünüzün ve değerinizin farkına varın" dedi.Söyleşi sonunda "Siz hiç ayakla selfie çektirmemişsinizdir. Şimdi size bu zevki de tattırayım" diyen Yurtkölesi, öğrencilerle birlikte selfie çekti. Sefa Yurtkölesi, söyleşinin ardından kendi hayatını anlattığı 'Hayatın Sefa'sı adlı kitabını öğrenciler için imzaladı. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, söyleşi sonunda Sefa Yurtkölesi ile önce tokalaştı, sonra sarıldı.