Sizde hiç mi vicdan yok!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Abdullah Al, 24 Nisan'da iftara yakın sıcak pide almak için Güney Mahallesi, Tuğrul Caddesi'ndeki fırına gitti. Burada tanımadığı bir kişi ile tartışan Al, çıkışta 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Al, yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Gelen polislerle merkeze giderek şikayetçi olan Al, kendisini rahatsız hissedince Körfez Devlet Hastanesi'ne gitti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Al, kontrollerinin ardından eve gönderildi. Evinde yeniden fenalaşan gazi, bu kez İzmit'te özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Al, ameliyata alındı.Hastanede tedavisi süren Abdullah Al, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzadığımda biri bana 'Amca üzerime çıkacaksın' dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de 'Ne oluyor, biraz saygılı ol' dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum. Sadece birine polisi aramasını söylediğimi hatırlıyorum. Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah Amca gazi vurmayın' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti. Şikayetçiyim." Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Serbest bırakılan zanlılar, gazinin hastaneye yatırılmasının ardından yeniden gözaltına alındı.