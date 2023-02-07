Sizi en iyi biz anlarız

Hem 12 Kasım 1999, hem de 23 Kasım 2022'de deprem ile sarsılan Düzce, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası harekete geçti. Halk Eğitim Merkezi de depremzedeler için tek yürek oldu. Merkezin eğitmenleri ve kursiyerleri, depremzedeler için pijama ve eşofman takımı dikmeye, şal, atkı ve bere örmeye başladı. Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Selma Kaplan, "Biz 1999 yılında büyük bir deprem yaşadık. Oradaki afetzedelerin duygularını biliyoruz. O sebeple kumaşlarımızı temin ettik. O bölgede üşüyen vatandaşlarımıza şallar, pijamalar, eşofman takımları dikmeye karar verdik ve hemen bunun girişimini yaptık. Öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, yardımcı personellerimiz ve memurlarımız ile birlikte hemen yapım işine giriştik. Kumaşlarımızı temin ettikten sonra kesimlere başladık. Sonrasında bütün öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ile birlikte dikimlere başlayacağız ve hazırladıklarımızı en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracağız. 1999 yılındaki depremde bizler de üşümüştük, o soğuğu biliyoruz. O sebeple vakit kaybetmeden harekete geçtik" dedi. Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Müyesser Gül de "1999 yılı ile geçen yılki depremi yaşadım. Depremzedelerimizin acılarını en içten, en yakın şekilde hissediyoruz ve onları anlıyoruz" diye konuştu.