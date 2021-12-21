‘Sizi katledeceğim’ diyerek ailesini tehdit eden şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı

Konya'nın Karatay ilçesi Erler Mahallesindeki annesi F.Ö.'yü telefonla arayan Musa Özkara, 'Eve geliyorum, sizi katledeceğim' diyerek tehdit ettikten sonra telefonu kapattı. Aile üyeleri de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Musa Özkara'yı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde güvenlik önlemlerini aldı.

Kısa süre içerisinde bir minibüsle eve gelen Musa Özkara, kendisini bekleyen polislere silah doğrulttu. Özkara ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Özkara'nın silahında 12 cebinde ise 4 adet mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Musa Özkara ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Özkara'nın 'kasten yaralama, evden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet' gibi 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.