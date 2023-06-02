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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Sizi unutmadık

Tekirdağ’da üniversite öğrencileri mezuniyet yürüyüşü yaptı. Genç mezunlar Kahramanmaraş merkezli depremde ölen arkadaşları Ayşe Cinkılıç ile Gülistan Aktürk’ün fotoğraflarını taşıdı

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Namık Kemal Üniversitesi'nde 2022- 2023 eğitim-öğretim yılında mezun olan 2 bin 834 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversitenin stadyumunda yapılan törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversiteden mezun olan öğrenciler geçit töreni gerçekleştirdi.



Geçit töreninde öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Çinkılıç, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülistan Aktürk'ü anıp, fotoğraflarını taşıdı. Törende konuşan Rektör Mümin Şahin, depremler nedeniyle buruk bir sevinç içinde mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Depremde öğrencileri Ayşe Cinkılıç ile Gülistan Aktürk'ü kaybettiklerini ifade eden Şahin, "Deprem doğanın bir gerçeği ve Tekirdağ'ımızın çevre illerinde kapısını çalmak üzere olduğu bilim çerçevesinde kabul edilmiş olduğu bir gerçek. Bu nedenle bunun felakete dönüşmemesi için üzerimizde hissettiğimiz büyük bir sorumluluk var. Hayatını kaybeden öğrenci kardeşlerimizi ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Hepimizin tekrar başı sağ olsun" dedi. DHA

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