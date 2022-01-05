“Sizin alın teriniz bizim samimiyetimiz”

Muğla Menteşe'de faaliyet gösteren işletmeci Ali Türköz, Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı'nın seçimi öncesi adaylığını açıkladı. Ali Türköz, mevcut oda başkanı Güven Akarken 'in seçim vaadinde söylediği anaokulu açılması konusunda, "Bunun için istihdam ve para gerekli. Odanın bunu yapacak bütçesi yok. Bu iş hayal ürünü" dedi.

ESNAF KAYIR PARASI ALMAYACAĞIZ

Seçilmesi halinde her zaman esnafın yanında olacaklarını belirten Türköz, "Esnaf kayıt olurken çok yüksek paralar alınıyor. Biz bu paraları almayacağız. Yine aynı şekilde esnaf iş yerini kapattığında kapatma parasını almayacağız. Daha önceki dönemlerde 3 dönem başkan vekilliği yaptım. 24 kişilik bir ekip kurdum. Toplumda insanlarla barışık ve samimi kişiler. Biz bu yönetimi kurduk ve adaylığımı açıkladım. 'Sizin alın teriniz, bizim samimi mücadelemiz' sloganıyla çıktık yola. Biz samimi insanlarız. Samimiyet bizim için önemli. Esnaf ve sanatlarımızın birliği için, esnafın halinden anlayan samimi bir yönetim için, seçimden seçime değil, her daim yanınızda olan bir yönetim için yani bazı kusurları gördüğüm için adayım" diye konuştu.

Esnaf ile sanatkarların hak ve menfaatlerini koruyacak güçlü bir oda için aday olduğunu söyleyen Türköz, "Çoğu esnaftan 'esnaf odası aidat almaktan başka ne iş yapar' diye söylemler duyuyoruz. Hepimiz esnafınız yeri geliyor bizde söyleniyoruz ama pandemi döneminde zarar eden arkadaşlarımız oldu. Esnafımızın dükkânı kapalıyken mesaj atıp da 'oda aidatınızı erteledim' demek insanı inciten bir durum. Birbirimizi kırmadan, ahlaklı bir şekilde bu seçimi tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.