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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:53 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:03

Sızma girişiminde bulunan teröristlere operasyon

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sızma girişiminde bulunan teröristlere operasyon

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yaptığı sınır ötesi kara harekâtında Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesini teröristlerden temizlerken, bir saldırı girişimi daha bölgede görevli komandolar tarafından önlendi.

Kalabalık bir grup PKK/YPG'li teröristin bölgedeki askeri üs alanına saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Bölgede keşif ve gözetleme yapan komandolara yönelik PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşi açıp sızma girişiminde bulunması üzerine operasyon yapıldı. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyonda, 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyonda, teröristlere ait araçlarda uzun namlulu obüslerle vurularak imha edildi. Önceki gün de bir grup teröristin taciz ateşi açtığı bölgede yapılan operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İki günde aynı bölgede etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk komandolarınca etkisiz hale getirildi.

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Sızma girişiminde bulunan teröristlere operasyon
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