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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Şizofren babaya miras için sağlıklı raporu

52 yıl şizofreni tedavisi gören işadamı Rıfat Baldudak, 72 yaşında öldü. Kızı Berna Baldudak, vasi atanmak istediğinde kardeşi Erdem Baldudak’ın, “akıl sağılığı yerinde” raporu alarak babasına imzalattığı vekâletle 100 milyon liradan fazla varlığı üstüne geçirdiğini öğrendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Şizofren babaya miras için sağlıklı raporu
Ankara'da 72 yaşında vefat eden işadamı Rıfat Baldudak'a genç yaştayken şizofreni tanısı kondu. 4 çocuğu olan Baldudak'ın yaşlanması üzerine kızı Berna Baldudak (42), mal varlığının koruma altına alınması için babasına vasi olarak atanma talebinde bulunduğunda şoke oldu. Kardeşi Erdem Baldudak (34), babasına imzalattığı vekâlet ile bankadaki 100 milyon liradan fazla varlığını kendi ve ortağı olduğu şirketlerin üzerine geçirmişti. Berna Baldudak'ın açtığı vasi davasında, mahkemeye baba Baldudak'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin bir rapor geldi.



Genç kadın rapora itiraz etti. Mahkeme itirazı yerinde bularak başka bir kamu hastanesinden rapor istedi. Ancak baba Baldudak, hastaneye gidemeden hayatını kaybetti. Babasının ölümüyle miras davası açan Berna Baldudak, babasının ölmeden 4 ay önce verdiği vasiyet ile mallarını erkek kardeşine bıraktığını, kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını gördü. Vasiyetnamenin iptali için açtığı davada, Baldudak'ın sağlıklı olduğuna dair verilen raporu dikkate alan savcı takipsizlik verdi. Berna Baldudak, avukatı Mehmet Seymenoğlu aracılığıyla yaptığı itirazda, babasının 20 yaşından beri ileri derece şizofreni tedavisi gördüğüne, ancak raporda sadece bunama incelemesi yapıldığına dikkat çekerek dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti.




Kardeşinin oyununu eski ortağı açıkladı
ÖTE yandan Erdem Baldudak'ın eski ortağı M.M.P. Berna Baldudak'a ulaştı. M.M.P. vasiyetnameyi ortağının hazırladığını, kendisine de mail ile gönderip fikrini aldığını söyledi. M.M.P., raporun aracılar ile alındığını da belirterek, "Erdem, temmuz veya ağustos aylarında babasına vasiyet yaptırdığını ve tüm mal varlığının kendisine bırakılmasını yazdırdığını anlattı. Vasiyetnamenin noter masrafları, şirket kredi kartından ödendi. Sizi mirastan hariç tutuyordu" dedi.

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Şizofren babaya miras için sağlıklı raporu
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