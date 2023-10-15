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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Şizofren hastası dehşet saçtı: 3 yaralı

İHA
Şizofren hastası dehşet saçtı: 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesinde şizofren hastası dehşet saçtı. Şizofren hastası Metin Y. (41), evde uykuda olan babası Sadettin Y.'yi (69) uyandırıp taşla darp etmeye başladı. O sırada diğer odada uyuyan ablası Kadiye A. (49), uyanarak odaya gitti ve engel olmaya çalıştı. Babasını defalarca darp edip ağır yaralayan şahsın, dinlendiği sırada ablası 112'yi aradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Metin Y. eve giren sağlık ekiplerine de bıçakla saldırdı. Sağlık ekipleri, odanın kapısını kapayarak saldırganı püskürtmeye çalıştı. O sırada saldırgan elindeki bıçakla, ablasını da elinden yaraladı. Yaşanan arbedede saldırgan da elindeki bıçakla, kendini yaraladı. Olay yerine gelen Jandarma komutanlığı ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralı saldırgan, babası ve ablası ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudundaki kemiklerde kırıklar oluşan baba, yoğun bakıma alınırken, elinden yaralanan abla tedavinin ardından taburcu edildi.

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Şizofren hastası dehşet saçtı: 3 yaralı
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