Şizofreni hastası kadın doktora saldırdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Luna Park Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi Dr. Aziz Tanelçi, 39 yaşındaki H.E adlı kadın hastayı kilo vermesi gerektiği yönünde uyardı.

Şizofreni hastası olduğu belirtilen H.E. yanındaki bıçakla doktor Aziz Tanelçi'ye saldırmaya başladı. Vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan doktor Tanelçi, saldırgan kadından aile hekimliğinden kaçarak kurtuldu. Doktoru yaralayan kadın hasta, daha sonra ortalığı bir birine kattı. H.E, doktoru bulmaya çalıştığı aile hekimliğiminde elindeki bıçakla hızını alamayarak bu kez eşyalara zarar vermeye başladı.

Saldırgan kadın bıçakla aile hekimliğine ait sedye, dolap ve kapılara zarar verdi. Aile hekimi Tanelçi'nin odasındaki eşyaları da tahrip eden kadın hasta, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı doktor olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan hasta kadın ise, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aile Sağlığı Merkezi'nde inceleme yapan Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Nurhak Ensarioğlu, olayı kınadıklarını söyledi. 'Artık şiddetin boyutu değişti' diyen Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"Sağlıkçılara yapılan şiddetin boyutu artık silahlı ve bıçaklı saldırılara dönüştü. Bununla ilgili acil ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Sağlık çalışanları canla ve başla görevlerini yaparken bu tür olaylarla karşılaşmaması, bu tür kendini bilmez insanların saldırısına maruz kalmamaları için acilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Bununla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Sağlık çalışanları bu konuda mağdur edilmemelidir. Hayat kurtaran sağlık çalışanları bu yolda hayatını kaybetmemelidir. Pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının mücadelesi ortadayken, maalesef kendini bilmez insanların bu tür olaylara başvurmaları sağlık çalışanlarının performansını düşürmektedir. Bugün yapılan saldırı, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur."