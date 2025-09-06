Haberler Yaşam Haberleri Skandal evliliğe gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 7.9.2025

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Özlem I., ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı. Canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulunan Özlem I., 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini söyledi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, Özlem I.'nın bu sözlerini ihbar kabul ederek harekete geçti. Savcılığın talimatıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 13 yaşındaki kızla evlendiği tespit edilen damat Kamil K. ile damadın babası Emrah K. ve annesi Elvan K.'yı gözaltına aldı.
