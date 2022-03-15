Haberler Yaşam Haberleri Skandal ihaleye iptal kararı
Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:36 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:55

Skandal ihaleye iptal kararı

ERTAN GÜRCANER
Skandal ihaleye iptal kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyunda tartışma yaratan Buca Metrosu ihalesi yargıdan döndü.

İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi ihale komisyonunun en düşük teklifi veren Nurol- Yapı Merkezi Firmasının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kararı iptal etti.

Karar İzmir Büyükşehir Belediyesinde şok etkisi yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalede en düşük teklifi veren Nurol-Yapı Merkezi ortaklığının teklifini değerlendirme dışı bırakıp ihaleyi en düşük ikinci teklifi veren Gülermak'ta karar kılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinin ihaleyi 529 milyon lira fazla teklif sunan Gülermak'ta karar kılması kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika: SABAH Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"
ARKADAŞINA GÖNDER
Skandal ihaleye iptal kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA