Skandal ihaleye iptal kararı

İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi ihale komisyonunun en düşük teklifi veren Nurol- Yapı Merkezi Firmasının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kararı iptal etti.
Karar İzmir Büyükşehir Belediyesinde şok etkisi yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalede en düşük teklifi veren Nurol-Yapı Merkezi ortaklığının teklifini değerlendirme dışı bırakıp ihaleyi en düşük ikinci teklifi veren Gülermak'ta karar kılmıştı.
Büyükşehir Belediyesinin ihaleyi 529 milyon lira fazla teklif sunan Gülermak'ta karar kılması kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.