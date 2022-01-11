Giriş Tarihi: 11.1.2022 21:15 Son Güncelleme: 11.1.2022 21:58

Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Jiyan Tokay isimli bir kullanıcı, içki sofrasında dört yaşındaki kız çocuğuna rakı içirdi. O anları "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla paylaşan Tokay, küçük kız rakıyı içtikten sonra "Nasıl beğendin mi?" diye sordu. Tokay'ın yaptığı bu paylaşım eleştirilerin hedefi olurken, tepkilerin ardından Tokay hesabını kapattı.

Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza atan Jinay Tokay isimli kadın eleştirilerin hedefi oldu. Görüntülerde içki masasında oturtulan küçük kıza teyzesi tarafından rakı içirildiği görüldü. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tokay, görüntüleri "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla da paylaştı.