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Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:57 Son Güncelleme: 7.12.2021 15:19

Skandal takıya jet ceza! Gelinden pompalı tüfekli takıya ret!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Skandal takıya jet ceza! Gelinden pompalı tüfekli takıya ret!

İstanbul Beylikdüzü’nde dünyaevine girmeye hazırlanan çiftin düğün merasimi sırasında damada evlilik hediyesi olarak “pompalı tüfek” takıldı. Skandal görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin jet inceleme başlattı. Gelinin damada takılan hediyeyi kabul etmediği, bu nedenle olay yaratan takının sahibine geri iade edildiği ortaya çıktı.

Beylikdüzü Gürpınar'da dünyaevine giren bir çiftin düğününde takı töreni sırasında pes dedirten bir olay yaşandı. Düğüne katılan Onur İlkan D., damat arkadaşı İbrahim M.'ye düğün hediyesi olarak pompalı tüfek taktı. Yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında damat ve arkadaşları skandal hediye ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Olay yaratan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının hemen ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılığın talimatıyla suç ve suç organizasyonlarının önlenmesine yönelik harekete geçen polis ekipleri, adresini tespit ettiği damat İbrahim M.'yi gözaltına aldı.

GELİN BEĞENMEMİŞ

Gözaltına alınan taze damadın, polise verdiği sözlü ifadesinde "hediye" olarak aldığı takıyı gelinin beğenmemesi üzerine Onur İlhan D.'ye geri verdiğini söylediği öğrenildi. Damadın ifadesinin ardından Onur İlhan D.'nin adresinde arama gerçekleştiren ekipler söz konusu tüfeğe el koydu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ele geçirilen tüfeğin adli olaya karışmadığı tespit edilirken, silah sahibine ise 2521 Sayılı Kanun Maddesi gereğince 944 idari para cezası kesildi. Öte yandan görüntülerin kaydedildiği düğün salonunda denetim gerçekleştiren ekipler pandemi tedbrilerini hiçe sayıldığı gerekçesiyle işletmeciye 3 bin 469 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Böyle takı töreni görülmedi... Damada düğünde pompalı tüfek taktılar | Video

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Skandal takıya jet ceza! Gelinden pompalı tüfekli takıya ret!
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