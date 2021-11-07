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Giriş Tarihi: 7.11.2021 14:10 Son Güncelleme: 7.11.2021 14:11

Skandal paylaşımları tepki çeken Youtuber sınır dışı edilecek

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Skandal paylaşımları tepki çeken Youtuber sınır dışı edilecek

"Sosyal deney" adı altında daha önce su satan çocuk konulu kurgu videosu nedeniyle yargılanan Azerbaycan uyruklu youtuber Fariz Bakhshaliyev, bu kez müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Skandal video paylaşımlarıyla tepki çeken Bakhshaliyev, toplum ahlakını bozacak hal ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Youtube'da tepki çeken videolarıyla gündeme gelen Fariz Bakhshaliyev, bu kez müstehcen görüntüler paylaşıp toplum ahlakını bozacak hal ve hareketlerde bulunduğu için gözaltına alındı. İhbar ve şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul polisi, 2 Kasım akşamı Fariz Bakhshaliyev'i Avcılar'daki adresinde yakaladı.

DEPORT İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda emniyette ifadesi alınan Bakhshaliyev, daha sonra İl Göç İdaresine teslim edildi. Hakkında yabancılara uygulanan idari işlemler yapılan Bakhshaliyev'ın deport (sınır dışı) edilmesi bekliyor.

ÇOCUK VİDEOSU İÇİN DE YARGILANIYOR

Youtube'da 600 binden fazla takipçisi olan Fariz Bakhshaliyev hakkında daha önce de "sosyal deney" adı altında su satan bir çocuk konulu kurgu videosu nedeniyle dava açılmıştı. Savcılık, Bakhshaliyev'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

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Skandal paylaşımları tepki çeken Youtuber sınır dışı edilecek
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