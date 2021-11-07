Skandal paylaşımları tepki çeken Youtuber sınır dışı edilecek

Youtube'da tepki çeken videolarıyla gündeme gelen Fariz Bakhshaliyev, bu kez müstehcen görüntüler paylaşıp toplum ahlakını bozacak hal ve hareketlerde bulunduğu için gözaltına alındı. İhbar ve şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul polisi, 2 Kasım akşamı Fariz Bakhshaliyev'i Avcılar'daki adresinde yakaladı.

DEPORT İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda emniyette ifadesi alınan Bakhshaliyev, daha sonra İl Göç İdaresine teslim edildi. Hakkında yabancılara uygulanan idari işlemler yapılan Bakhshaliyev'ın deport (sınır dışı) edilmesi bekliyor.

ÇOCUK VİDEOSU İÇİN DE YARGILANIYOR

Youtube'da 600 binden fazla takipçisi olan Fariz Bakhshaliyev hakkında daha önce de "sosyal deney" adı altında su satan bir çocuk konulu kurgu videosu nedeniyle dava açılmıştı. Savcılık, Bakhshaliyev'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.