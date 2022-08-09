Haberler Yaşam Haberleri Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 13:14

Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden sarı lacivertli takım, tur için büyük avantaj yakaladı. Şimdi tüm gözler Slovacko Fenerbahçe rövanş maçında. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, ‘’Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?’’ sorusunu yöneltiyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak büyük bir avantaj elde eden Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, rövanş maçını da kazanıp adını play-off'a yazdırmak istiyor. Takımını desteklemek isteyen sarı lacivertli taraftarlar ise ''Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?'' sorusu ile maçın canlı yayınlanacağı kanalı sorguluyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovacko Fenerbahçe maçı, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak.

SLOVACKO FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak Slovacko Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe Avusturya Vien ile eşleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA