Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak büyük bir avantaj elde eden Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, rövanş maçını da kazanıp adını play-off'a yazdırmak istiyor. Takımını desteklemek isteyen sarı lacivertli taraftarlar ise ''Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda?'' sorusu ile maçın canlı yayınlanacağı kanalı sorguluyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?