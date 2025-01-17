’Slow Food’ hareketi Fethiye’de

Merkezi İtalya'da olduğu öğrenilen iyi, temiz ve adil gıdayı savunan ve üretimi için de toprağın temiz kalmasını amaçlayan bir hareket olan 'Slow Food' Fethiye'de de başlatıldı. Kurucusu Yaşın Ceylan Arslanoğlu ve ekip üyeleri Fethiye'de ürettikleri değişik ürünleri Cuma Pazarı'nda tanıtıp satarken, üreticilere de müdahalesiz tarım yapılmasını ve toprağın kirletilmeden üretimin gerçekleştirilmesini anlatıyorlar. 'Slow Food' Fethiye hareketi kurucusu Yaşın Ceylan Arslanoğlu yaptığı açıklamada; "Slow Food, dünyada iyi temiz, adil gıdayı savunan bir hareket. Merkezi İtalya, bununla birlikte diğer ülkelere herhangi bir müdahalesi yok. Sadece yardımı var. Yüzde 60'dan fazla ülkede 100 binin üzerinde izleyicisi ve gönüllüsü olan bir hareket. Dünyanın her yerinde iyi, temiz ve adil gıdayı savunan ve üretimi için de toprağın temiz kalmasını amaçlayan bir hareket. Aynı zamanda dünyanın her yerindeki geleneksel tohumlarımızın sürdürülmesi sağlıyor. Slow Food, 'Slow Food Çiftlikleri' kuruyor. Fethiye'de de bu çiftliklerden birkaç tane olacak. Müdahalesiz tarım yapan, toprağı kirletmeyen temiz üretimi savunuyoruz. Temiz ve geleneksel üretimi savunan bir hareketiz." dedi.

"DÜZGÜN ÜRETİM YAPILMALIDIR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son günlerde gıda tespitlerini ifşa etmesini nasıl karşılıyorsunuz sorusuna Yaşın Ceylan Arslanoğlu "Pestisitler dünyada zararı kanıtlanmış maddelerdir. Aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmasının tespit etmek veya sonradan değil de asıl öyle ürünün üretilmemesi için çaba göstermesi gerektiğini savunuyorum. Bir üretim ceza ve yasaklarla sürdürülmektense temiz üretilmeye yönelik kurallar konulsa daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü, kirli üretildiği zaman ne kadar imha ederseniz edin, doğayı kirletmiş oluyorsunuz. Hiç kimseye de faydası yok. Bakanlığın üretim öncesi kurallarını doğru koyup denetleyip, düzgün üretim yapılmasını sağlamasını savunuyoruz." diye cevap verdi.