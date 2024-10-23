SMA değil Amine Hüma kazandı

Konya'da yaşayan Mustafa ve Ayşe Ertuğrul çifti 2020 yılının Eylül ayında üçüncü çocukları Amine Hüma'yı kucaklarına aldı. Küçük Amine'nin hareketlerinden şüphelenen aile doktora başvurdu. Yapılan çeşitli tetkikler sonucunda Amine Hüma'ya 13 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken yaklaşık 2 milyon doların (69 milyon lira) toplanabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ertuğrul ailesi bu süreçte büyük mücadele verdi. Kızlarının tedavi olabilmesi için kermesler düzenleyip, stantlar açtı. Küçük Amine Hüma'nın sağlık durumu da gittikçe ağırlaştı. Ancak 3 yıl süren büyük mücadele sonrası mutlu sona ulaşıldı. Amine Hüma'nın yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken para toplandı.