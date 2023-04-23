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Giriş Tarihi: 24.4.2023

SMA değil Eslem kazandı

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SMA değil Eslem kazandı
Konya'da yaşayan Hilmi Serkan ve Meryem Nilüfer çiftinin 3.5 yaşındaki çocukları Eslem Zümra'ya 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Minik Eslem Zümra'nın yurtdışıdaki tedavisi için gereken 1 milyon 688 euronun toplanabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Büyük destek gören kampanyada gerekli para nihayet toplandı. Anne Meryem Nilüfer, "Acı ve mutlu günlerimiz oldu. Bugünü çok bekledik. Kızımızın tedavisi için gereken para çok şükür toplandı. SMA değil Eslem kazandı. Çifti bayram yaşıyoruz. Bundan sonra kızımızın sağlıklı bir şekilde yürüyüp, koştuğu günleri görmek istiyoruz" dedi.

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SMA değil Eslem kazandı
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