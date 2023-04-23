Konya'da yaşayan HilmiSerkan veMeryem Nilüferçiftinin 3.5 yaşındakiçocukları Eslem Zümra'ya13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisikonuldu. Minik EslemZümra'nın yurtdışıdakitedavisi için gereken 1milyon 688 euronuntoplanabilmesi içinvalilik onaylı yardım kampanyasıbaşlatıldı. Büyük destek gören kampanyadagerekli para nihayet toplandı.Anne Meryem Nilüfer, "Acıve mutlu günlerimiz oldu. Bugünüçok bekledik. Kızımızın tedavisiiçin gereken para çok şükür toplandı.SMA değil Eslem kazandı. Çiftibayram yaşıyoruz. Bundan sonrakızımızın sağlıklı bir şekilde yürüyüp,koştuğu günleri görmek istiyoruz"dedi.