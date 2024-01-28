SMA değil Zehra ve Baybars kazandı

Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA hastası kızları Zehra Dağ için düzenlenen kampanya mutlu sonla tamamlandı. Yaklaşık iki yıl süren kampanyada 1 milyon 850 bin dolar toplandı. Sivas'ta Yasin ve Serap Alim çiftinin SMA Tip-1 hastası olan çocukları 2 buçuk yaşındaki Baybars Alim'in de tedavisi için yürütülen kampanyada yüzde 100'e ulaşıldı. Zehra tedavisi için Dubai'ye gidecek. Tedavi parası toplanan Baybars'ın da yakın zamanda ailesiyle birlikte tedavi için Almanya'ya gideceği belirtildi. Evlatlarının tedavi parası toplanan ailelerin sevinci görülmeye değerdi.