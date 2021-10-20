SMA hastalığının görülme riskini önceden belirleyecek

Uzmanlarca evlilik öncesi yapılması gereken testler arasına alınması gerektiği söylenen SMA taşıyıcılık testleri, KKTC'de ilk kez YDÜ Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. YDÜ Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, taşıyıcılık testi sayesinde SMA ile karşılaşma olasılığının daha da azalacağını ifade etti.

Doç. Dr. Ergören, "Kişilerde, belirli genetik bozuklukların varlığını taşıyıcılık testleri ortaya koyuyor. Gebelik öncesi veya sırasında yapılan testler ile bebeğin kalıtsal bir hastalığa sahip olma riski ölçülebiliyor. Böylece hastalıkların nesilden nesile aktarımının önüne geçilebiliyor. SMA taşıyıcılık testi ise çiftlerin bebeğinde SMA varlığı ile ilgili risk olup olmadığını gösteriyor" dedi.

"Bir SMA bebeğinin kardeşlerinde hastalığın varlığını dışlamak için mutlaka taşıyıcılık testi ve ayrıntılı nörolojik muayene yapılmalıdır" diyen Doç. Dr. Ergören, "Daha önce SMA'lı çocuğu olan çiftlerde sonraki çocuklarında da SMA görülme riski yüzde 25 seviyesindedir" diye konuştu.

YDÜ Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı tarafından çalışılmaya başlanan SMA taşıyıcılık testleri 48 saat içinde sonuçlanarak raporlandığını kaydeden Ergören, "Önceleri yurtdışı laboratuvarlardan hizmet alınan SMA taşıyıcılık testi için artık haftalarca beklemeye gerek yok. YDÜ Hastanesi olarak toplum sağlığına yönelik hizmetleri genişletilerek sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.