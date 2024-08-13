SMA hastası Ali Efe destek bekliyor

Adana'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 21 aylık Ali Efe Irk, verdiği yaşam mücadelesinde destek bekliyor. Hakan-Emel Irk çifti, Ali Efe'nin yurtdışında 1 milyon 819 bin dolara mal olan gen tedavisi için Adana Valiliği onaylı kampanya başlattı. Bugüne kadar yapılan yardımlar sonrasında tedavi için gerekli olan paranın yüzde 38'i toplandı. Irk ailesi, yavrularını hayatta tutabilmek çabalıyor.İki çocuk annesi Emel Irk, "Çocuğum gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Tüm Türkiye evladımın sesini duyup destek olsun istiyorum. Evladımı kaybetmek istemiyorum" derken, mobilya ustası baba Hakan Irk da, "Tek hayalimiz Ali Efe'mizi hayatta tutmak. Onun bize anne baba diye sarılmasını çok istiyoruz. Oğlumun tedavisi için hayırseverler yardımcı olsun" diye konuştu.