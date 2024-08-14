SMA hastası Ali Efe destek bekliyor

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 21 aylık Ali Efe Irk, verdiği yaşam mücadelesinde destek bekliyor. 1 milyon 819 bin doları bulunan gen tedavisi için ailenin Adana Valiliği onayıyla açtığı kampanya yüzde 38'e ulaştı. Çocuğuna doğumdan 18 gün sonra SMA Tip-1 teşhisi konulduğunu ifade eden Emel Irk (41), "Tüm Türkiye evladımın sesini duyup destek olsun istiyorum. Evladımı kaybetmek istemiyorum" dedi.

İKİNCİ ÇOCUKLARI

Hakan-Emel Irk çiftinin Ali Efe adını verdikleri çocukları 21 ay önce dünyaya geldi. İkinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Irk ailesi doğumdan 18 gün sonra hastaneden gelen telefonla adeta yıkıldı. Ali Efe'nin topuğundan alınan kan örneğinde SMA hastası olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan testlerde Ali Efe'ye SMA 1 Tipi teşhisi konuldu.

YÜZDE 38'U ULAŞTI

Bunun üzerine aile, yurt dışında 1 milyon 819 bin dolara mal olan gen tedavisi için Adana Valiliği onaylı kampanya başlattı. Bugüne kadar yapılan yardımlar sonrasında tedavi için gerekli olan paranın yüzde 38'i toplandı. Irk ailesi canlarından çok sevdikleri yavrularını hayatta tutabilmek için ellerinden geleni yapmayı sürdürüyor.

ANNE-BABA DİYE BİZE SARILSIN

İki çocuk annesi Emel Irk, "Çocuğum gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Tüm Türkiye evladımın sesini duyup destek olsun istiyorum. Evladımı kaybetmek istemiyorum" derken, mobilya ustası baba Hakan Irk da, "Tek hayalimiz Ali Efe'mizi hayatta tutmak. Onun bize anne baba diye sarılmasını çok istiyoruz. Oğlumun tedavisi için hayırseverler yardımcı olsun" diye konuştu.