SMA hastası Amine umuda uçtu

Konya'da belediye işçisi Mustafa ve ev hanımı Ayşe Ertuğrul çifti 2020 yılının Eylül ayında üçüncü çocukları Amine Hüma'yı kucaklarına aldı. Hüma'ya 13 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken yaklaşık 2 milyon doların toplanabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak 3 yıl süren büyük mücadele sonrası mutlu sona ulaşıldı. Amine Hüma'nın yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken para toplandı. Ertuğrul ailesi, Türkiye'deki işlemlerinin ardından tedavi için Dubai'ye gitti. Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten aile, "Kızım inşallah burada şifa bulacak. Kardeşleri ile oyunlar oynayıp okula gidecek. Çok mutluyuz. Bize yardım eden herkese minnettarız" dedi.