SMA hastası Arden’in de tedavi parası toplandı

'HASTALIKLARI NÜKSETTİ, DUBAİ'YE GİDEMEDİ'

Tedavi altında tutulan minik Arden'in kendisini toparladıktan sonra uçak yolculuğu yapabileceği ve Dubai'ye gidebileceği öğrenildi. Anne Nazlı Beler de 'Dayan oğlum' diyerek haykırdı. Anne Beler paylaşımında, "Sen bu dünyada gördüğüm en güçlü savaşçısın. Bu savaşı kazanmışken kalbinin hızla atıp koşman gerektiği yerde pes edemezsin. Senin annen yanında baban yanında. O uçağa binmeni dört gözle bekleyen kocaman bir ailen var. Biz sana verdiğimiz sözü tuttuk şimdi sıra sende. Hadi bir kez daha göster herkese ne kadar güçlü olduğunu. Kalbi seninle atan binlerce insanın, annenin gücünü hisset. Bizim için bir kez daha ve sonsuza kadar hızlıca atsın o kocaman kalbin" ifadelerini kullandı.