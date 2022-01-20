SMA Hastası bebeğin yardım kumbarasını çalmıştı... Kısa sürede yakaladılar

İstanbul Polisi; SMA Tip 1 Hastası olan 6 aylık İnci Melek Adıgüzel isimli bebek için bir iş yerine konulan Yardım Kumbarası'nın çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren şüphelinin K.D. (41) olduğunu tespit etti.

SMA Hastası bebeğin yardım kumbarasını çalmıştı! Kısa sürede yakalandı | Video

Şüpheli; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Farklı ilçelerde de hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen şüpheli "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.