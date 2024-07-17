SMA hastası Bilge bebeğe anlamlı destek

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 20 Mayıs 2024 tarihinde dünyaya gelen Bilge Yüksel bebeği ailesi 4 gün sonra hastaneye getirdi. Tedavisine başlanılan bebek 9 günlükken alınan topuk kanından SMA Tip-2 kas hastalığı teşhisi konuldu. Bu durum sonrası Bilge Yüksel bebeğin tedavisi için Artvin'de kampanya başlatıldı. Yurt dışında yaklaşık 62 milyon TL maliyetli olan hastalığın tedavisi için Artvin'de Valilik onaylı dernekler ve vatandaşlar destek olmaya devam ediyor. Bilge Yüksel bebek için başlatılan kampanyaya Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'de harekete geçerek kermes düzenledi.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Bilge bebek için düzenlediği yardım kermesine Ardanuç'ta bulunan bir Cağ kebap işyeri sahibi Seçkin Özmen'inde destek verdi. Özmen tarafından hazırlanan 50 kiloluk döner Milli İrade meydanına getirilip kermeste vatandaşlara satıldı. Kermeste toplanan yaklaşık 58 bin TL Bilge Yüksel bebeğin hesabına gönderildi.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu, kermesle ilgili olarak, "Bilge bebeğin 9 günlükken topuk kanından alınan örnekle SMA ölümcül kas hastalığı teşhisi konduğunu ve bir an önce ilacına kavuşması için duyarsız kalamazdık. Dernek olarak SMA hastası Bilge bebeğin sağlığına kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ardanuç'un en ünlü dönercisini buraya getirdik, 50 kilo döner hazırlandı. Seçkin kardeşimiz bizden hiçbir ücret talep etmedi ve dükkanını kapatarak buraya geldi. Bu kermesten elde ettiğimiz yaklaşık 58 bin TL'yi Bilge bebeğin tedavisi için hesabına yatırdık. Bilge bebeğimizi yaşatabilmek için Artvin halkı olarak desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.