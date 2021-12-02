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Giriş Tarihi: 3.12.2021

SMA hastası Büşra: Tek engel kendimiziz

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SMA hastası Büşra: Tek engel kendimiziz
KONYA'DA doğuştan SMA Tip 2 rahatsızlığı bulunan 23 yaşındaki Büşra Ateş, hastalığını bahane etmedi ve tüm hayallerini bir bir gerçekleştirdi. En büyük hayali olan okula gidemese de kendi çabalarıyla okuma-yazmayı öğrenen Ateş, daha sonra evde gördüğü eğitimle dereceler elde etti. Ateş, "Lisede zatürre oldum. Bu nedenle okula açık öğretimden devam ettim. Her şeye rağmen üniversiteyi kazandım. Şu an KTO Üniversitesi psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim" dedi. Yazdığı iki kitabını da okuyucuların beğenisine sunan Ateş, "Okuyucuların güzel yorumlarıyla şifa buldum. İnsanların yaşamına dokunarak, kendi içimde mutluluğun resmini çizmek istiyorum. Karanlık bir kuyuda ışıltı bulabilmeyi ve o ışığı diğer insanlara da gösterebilmeyi umuyorum" dedi.

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SMA hastası Büşra: Tek engel kendimiziz
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