SMA hastası çocuğa yardım için konulan kumbarayı çaldılar: O vicdansızlar tutuklandı

Derince İlçesi Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesinde bulunan bir iş yerinden, 12 Aralık 2023 günü meydana gelen hırsızlık olayında, SMA hastası bir çocuk için başlatılan kampanya kapsamında konulan yardım kumbarası çalındı.

Olayla ilgili işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve herkesi şoke eden görüntüler sonrası Emniyet ekipleri harekete geçti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ve Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu, kumbarayı çaldığı tespit edilen S.Ç ve yaşları küçük S.U ile İ.M.D yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerde S.Ç, adli kontrol ile serbest kalırken, yaşı küçük S.U ile İ.M.D tutuklandı. Öte yandan İzmit İlçesinde de bir fırından yine SMA hastası bir başka bebek için konulan yardım kumbarasının çalınması ile ilgili araştırmalar devam ediyor.