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Giriş Tarihi: 30.6.2023

SMA hastası Eslem ve ailesi çifte bayram yaşadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SMA hastası Eslem ve ailesi çifte bayram yaşadı
Konya'da yaşayan Hilmi Serkan ve Meryem Nilüfer çiftinin SMA Tip 2 hastası çocukları 3.5 yaşındaki Eslem Zümra'dan güzel haber geldi. 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulan Zümra'nın yurtdışında tedavi olabilmesi için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası tamamlandı. Tedavi için gereken yaklaşık 1 milyon 700 bin euro geçtiğimiz nisanda toplandı. Türkiye'deki işlemleri tamamlanan ailesi Almanya'nın yolunu tuttu.



Eslem Zümra, Almanya'daki tetkiklerini ardından zolgensma ilacına kavuştu. Kurban Bayramı'nın birinci günü ilacı verilen Eslem'in ailesi de çifte bayram yaptı. Nilüfer ailesi, "Bu fotoğraf karesine ulaşabilmek için çok mücadele ettik, çok şükür ilacımıza kavuştuk. Çok mutluyuz, çok duyguluyuz. Elimizden tutan yanımızda olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah SMA hastası diğer yavrularımızda sağlıklarına bir an önce kavuşur" dedi.

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SMA hastası Eslem ve ailesi çifte bayram yaşadı
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