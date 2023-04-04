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Giriş Tarihi: 5.4.2023

SMA hastası Eslem’in hayaline çok az kaldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SMA hastası Eslem’in hayaline çok az kaldı
Konya'da yaşayan Hilmi Serkan ve Meryem Nilüfer çiftinin 3.5 yaşındaki çocukları Eslem Zümra'ya 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Destek olmadan oturup kalkmakta zorlanan, kollarını hareket ettiremeyen ve nefes almakta zorlanan minik Eslem Zümra'nın yurtdışıdaki tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Tedavi için gereken 1 milyon 688 euronun yüzde 96'sı toplanmış durumda. Türk parası ile 1 milyon 400 bin TL daha toplanması halinde Eslem Zümra tedavi için yurtdışına gidebilecek. Baba Hilmi Serkan Nilüfer, kızlarına kilo aldırmamak için mücadele ettiklerini söyledi. Çok az bir zamanlarının kaldığını ve kızlarının 500 gram daha almaması gerektiğini belirten baba Nilüfer, "Bayrama kadar gerekli parayı toplamak için mücadele ediyoruz. Eslem'in çok zamanı da kalmadı. Yavrumda ablaları gibi, camdan izlediği çocuklar gibi oyunlar oynamak istiyor. Tüm Türkiye el ele verirsek Eslem'i bu hastalıktan kurtarırız. Biz umutluyuz ve umudumuzu korumak istiyoruz. Kızım pasaportunu da elinden biran olsun düşürmüyor" dedi.

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SMA hastası Eslem’in hayaline çok az kaldı
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