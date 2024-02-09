SMA hastası Eymen iyileşti

Erzurum'da SMA Tip 1 tanısı konulan Muhammet Eymen Kaya, tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin doların (55 milyon TL) tamamlanmasının ardından Dubai'ye gitmişti. Yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından Erzurum'a dönen Eymen ve ailesinden sevindiren haber geldi. Eymen'in sağlığına kavuşması için gün saydıklarını ifade eden anne Özlem Kaya, kontrollerin devam ettiğini ve tedavi sürecinin Erzurum'da devam edeceğini dile getirdi. Kaya, "Dubai'de ilaçlarımızın hepsini sırasıyla aldık. Orada bizimle çok güzel ilgilendiler. Her şey doktorlarımızın gözetiminde ve kontrolünde gerçekleşti. Erzurum'a döndük ve burada da fizik tedavi görmeye devam edeceğiz. Günden güne ilerleme kaydediyoruz. Eymen şu an destek almadan oturabiliyor. Ayaklanacağı ve koşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese minnettar olduğunu dile getiren anne Kaya, "Onun sağlığı için bir süre daha uzaktan seveceğiz. Eymen'in tamamıyla sağlığına kavuşacağı günleri iple çekiyoruz. Lütfen kampanyası devam eden yavrularımızın ellerinden tutalım. SMA'lı çocukları karanlıktan kurtaralım" diye konuştu.