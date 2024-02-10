SMA hastası Eymen iyileşti! Dubai’deki tedavisinden sonra Erzurum’a döndü

Erzurum'da SMA Tip 1 tanısı konulan Muhammet Eymen Kaya, tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 doların (52 milyon TL) tamamlanmasının ardından Dubai'ye gitmişti. Yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından Erzurum'a dönen Eymen ve ailesinden sevindiren haber geldi.
Yıllardır SMA ile mücadele veren Eymen bebek ve ailesinin yüzleri sonunda güldü. Minik Eymen'in tedavisi için destek arayışı Erzurum'da dört bir koldan devam ederken gerekli miktar MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ün girişimleriyle toplanmıştı. Yurdagül, ailenin Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 3 saatte gerekli son 7 milyon TL'yi toplayarak umutları yeşertmişti.
Geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için anne ve babasıyla Dubai'ye uçan Eymen Kaya'nın tedavisi tamamlandı. Yoğun bir ilaç ve fizik tedavi sürecinin ardından Erzurum'a dönen Eymen, burada alacağı fizik tedavi takviyeleriyle ayaklanmak için gün sayıyor.
"DESTEK ALMADAN OTURABİLİYOR "
18 aylık uzun maratonun ardından Dubai'de aldığı 3 aylık tedavi sonrası ilerleme kaydeden Eymen, aldığı ilaç ve gördüğü çeşitli tedavilerle birlikte artık kimseden destek almadan oturabiliyor.
Minik Eymen'in sağlığına kavuşması için gün saydıklarını ifade eden anne Özlem Kaya, kontrollerin devam ettiğini ve tedavi sürecinin Erzurum'da devam edeceğini dile getirdi. Kaya, "Dubai'de ilaçlarımızın hepsini sırasıyla aldık. Orada bizimle çok güzel ilgilendiler. Yoğun bir fizik tedavi süreci geçirdik. Her şey doktorlarımızın gözetiminde ve kontrolünde gerçekleşti. Erzurum'a döndük ve burada da fizik tedavi görmeye devam edeceğiz. Günden güne ilerleme kaydediyoruz. Eymen şuan destek almadan oturabiliyor. Ayaklanacağı ve koşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
"ÇOCUKLARI KARANLIKTAN KURTARALIM"
Bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese minnettar olduğunu dile getiren anne Kaya, "Eymen'e şuan her zamankinden fazla dikkat edeceğimiz bir süreçteyiz. Onun sağlığı için bir süre daha uzaktan seveceğiz. Eymen'in tamamıyla sağlığına kavuşacağı günleri iple çekiyoruz. Lütfen kampanyası devam eden yavrularımızın ellerinden tutalım. SMA'lı çocukları karanlıktan kurtaralım" diye konuştu.