SMA hastası Eymen iyileşti! Dubai’deki tedavisinden sonra Erzurum’a döndü

Erzurum'da SMA Tip 1 tanısı konulan Muhammet Eymen Kaya, tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 doların (52 milyon TL) tamamlanmasının ardından Dubai'ye gitmişti. Yaklaşık 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından Erzurum'a dönen Eymen ve ailesinden sevindiren haber geldi.

Yıllardır SMA ile mücadele veren Eymen bebek ve ailesinin yüzleri sonunda güldü. Minik Eymen'in tedavisi için destek arayışı Erzurum'da dört bir koldan devam ederken gerekli miktar MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ün girişimleriyle toplanmıştı. Yurdagül, ailenin Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 3 saatte gerekli son 7 milyon TL'yi toplayarak umutları yeşertmişti.

Geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için anne ve babasıyla Dubai'ye uçan Eymen Kaya'nın tedavisi tamamlandı. Yoğun bir ilaç ve fizik tedavi sürecinin ardından Erzurum'a dönen Eymen, burada alacağı fizik tedavi takviyeleriyle ayaklanmak için gün sayıyor.