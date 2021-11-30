SMA hastası Fatma bebeğin 3 ayı kaldı

Fatma Zehra 18 aylık. 8 ay önce SMA teşhisi kondu. Amerika’daki tedavisi için 23 milyon liranın sadece 4.5 milyonu toplandı. Fatma için zaman daralıyor. Annesi Canan ve babası Tufan Eken, herkesi yardıma çağırdı
İstanbul'da yaşayan Tufan Eken (27) ve Canan Eken (25) 3 yıl önce evlendi. Çiftin ilk çocuğu olan 18 aylık Fatma Zehra Eken'e 10 aylıkken SMA tip 1 hastalığı teşhisi kondu. Sık sık terleyen ve emeklemeyen Fatma'nın ailesi 8 aydır çalmadık kapı bırakmadı. Fatma için 20 ilde destek kampanyası düzenlendi. Fatma'nın Amerika'da tedavi görmesi için gerekli paranın yüzde 22'si topladı. Amerika'da 23 milyon liraya yapılacak tedavi için 3 ay kalmasına rağmen şuana kadar ancak 4.5 milyon toplandı. Eken ailesi yetkililerden ve yardımseverlerden yardım bekliyor. Canan Eken eşi ile birlikte yardım istemek üzere memleketi TrabzonOf'a geldi. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nu ziyaret eden çift, kızlarının sağlığı hakkında bilgi verdi.
ZAMANIMIZ AZALDI
Canan Eken, "Kızımın sadece Boston'da bulunan çocuk hastanesinde tedavisi mümkün. Hastane ile sürekli görüşüyoruz. Şuan kilo ve yaş kriteri var. 2 yaşına gelmeden tedavi olması gerekiyor. 1.5 kilomuz kaldı. 18 aylık kızımın tedavisi için 3 ay içinde parayı bulmamız gerekiyor. Bu yüzden çok az zamanımız kaldı. Şuan kızımızın tedavisi için belirtilen kilo içinde 1 buçuk kilosu kaldı. Eğer kilo almaya devam ederse tedavinin olmayacağı söylenildi. Belirtilen kriterler yaş kilo için tam tamına üç ayımız kaldı. Devletimizden ve duyarlı zenginlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.
KIZIMIZI YAŞATMAK İSTİYORUZ
ÖZEL bir yatta ikinci kaptan olarak çalıştan Tufan Eken kızı Fatma'nın hastalığı nedeniyle sık sık izin alınca işten çıkarıldı. Eken, "İlk olarak İstanbul Valiliğine başvurduk. 81 ilde yardım alabilmek için gerekli izinleri alıp yola koyulduk. Kızımızı yaşatmak istiyoruz. Kızımın tedavisine az zaman kaldı. Oflu işadamlarımız var. Ülkemizde çok yardımseverlerimiz var. Kızımızı yaşatabilmek için onlardan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı