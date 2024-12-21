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Giriş Tarihi: 21.12.2024 20:49 Son Güncelleme: 21.12.2024 22:24

SMA hastası İkbal bebeğin babası gece kulübünde para saçarak eğlendi

İzmir’de spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için Valilik onaylı yardım kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut K.’nin gece kulüplerinde bir etrafa para saçarken ve eğlenirken video görüntüleri görenleri şok etti. Eşi Umut K.’nin kendisini evden kovduğunu ve Adana’da ailesinin yanında yaşadığını söyleyen Hatice K., “Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SMA hastası İkbal bebeğin babası gece kulübünde para saçarak eğlendi

Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise Valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut K.'nin gece kulüplerindeki videoları ortaya çıktı.

PARA SAÇTI

Umut K.'nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

UMUT'A PARA VERMEYİN

İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi. Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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SMA hastası İkbal bebeğin babası gece kulübünde para saçarak eğlendi
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