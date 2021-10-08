SMA hastası küçük Lina yardım eli bekliyor

Amasya'da yaşayan Orhan ve Gülay Çulha çiftinin 2,5 ay önce Lina adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Minik bebeğin 45 günlük iken hareketlerinden şüphelenen Çulha çifti, kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Lina'ya SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Lina'nın tedavisinin sadece ABD'de uygulanan ve tek dozu 2,5 milyon dolar olduğu belirtilen Zolgensma gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı.

Minik Lina'nın tedavi olabilmesi için 3 aydan daha kısa zamanları kalan aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Lina Çulha'nın ailesi, bebeklerinin Amerika'da tek dozu 2,5 milyon dolar olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için destek bekliyor.

Anne Gülay Çulha "Kızımız Lina Çulha SMA TİP 1 Hastası. Amasya merkez de yaşıyoruz. SMA hastalığı; refleks ve kas kaybına yol açan, bebek ve çocuk ölümlerine en çok sebep olan ölümcül bir kas hastalığı. SMA hastalığı, doğuştan gelen genetik bozukluktur. Biz anne ve babası olarak malesef bu hastalığın taşıyıcıyız ve kızımıza gecti hastalık .Yani genetik geçişli olan hastalıkta, SMN geni bu hastalarda protein üretemez. Buna bağlı olarak da vücuttaki motor sinir hücreleri sağlıklı bir şekilde beslenemez ve istemli kaslar, zaman içinde görevini yerine getiremez duruma gelir. Lina'ya 45 günlükken SMA Tip 1 teşhisi koyuldu ve kızımızı kurtarabilmemiz için tek çaremiz Zolgensma gen tedavisi.

Hastalığı Lina 45 günlüklen doktor kontrolüne götürdüğümüzde fark ettik. Doktorumuz Lina için hipotonik (kas zayıflığı) olduğunu söyledi ve SMA'dan şüphelendiği için bizden kan testi istedi, o geceyi hastanede geçirdik, ancak testin geç çıkabileceği söylendi ve zamanla yarıştığımız için Ankara'da olan başka bir doktora gittik. Doktorumuz, Lina'da dil titremesi ve karından nefes alma tespit etti ve Lina'nın SMA Tip 1 hastası olabileceğini söyledi. Özel bir labaratuvara tekrar kan verdik ve 1 hafta içinde Lina'nın SMA Tip 1 hastası olduğunu gösteren testlerimiz çıktı. Rapor da çıktığında Lina 2 aylıktı. O gün Lina'nın sesini duyurabilmemiz, onu yurt dışındaki ilacına kavuşturabilmemiz için sosyal medya hesapları açtık.

Türkiye'de uygulanan, hastalığı tedavi etmeyen, sadece ilerlemesini yavaşlatan Spinraza ilacının ilk 3 dozunu aldık .spinraza ilacı SMA hastalığı için üretilen ilk ilaç ve bu ilaçta yurt dışından türkiyeye getiriliyor.spinraza olacı bir çok kez dozu alınması gereken bir ilaç belden omurilik sıvısı içinden vurulan bu ilacın bir çok yan etkisi var ve en kötü yan etkilerinden biriside felç kalma riski ve beyin kanaması. Spinraza ilacı %65 oranında etkili. Ancak Lina'yı tamamen iyileştirecek olan tedavi Zolgensma gen tedavisi.

"6 AYLIK OLMADAN İLACI ALMASI GEREKİYOR"

Anne Çulha "Bu ilaç tek doz olarak damar yoluyla alınıyor ve birkaç hafta içerisinde etkisini gösteriyor. Lina şu an 6 aylık ve ilaçtan alabileceği maksimum etkiyi alması için ne kadar erken gen tadavisini alırsa o kadar çok olumlu etki sağlayacak .Lina şuan makinelere bağlı ve burnundan besleniyor linayı biranönce ilacına kavuşturmamız gerekiyor. Tedavi çok pahalı ve bunun için valilik izinli bir yardım kampanyası başlattık."dedi

"LİNA'YI HEP BİRLİKTE KURTARABİLİRİZ"

Zolgensma dünyanın en pahalı ilacı. Fizik tedavi masraflarıyla birlikte toplamamız gereken miktar 2.172.310$. Şu ana kadar Türkiye'den 57 çocuk bu miktarı toplamayı başardı ve ilacına kavuştu. Lina, ilaçtan %100 etkiyi alma şansı çok yüksek olan bir bebek o yüzden elimizi çabuk tutmalıyız . Sizlerden sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi, çevrenize Lina'dan bahsetmenizi ve Lina'nın sesi olmanızı istiyoruz. Bir çocuğun hayatını bir paylaşımınız bile kurtarabilir. Lina'yı hep birlikte kurtarabiliriz." İfadelerini kullandı.

Çulha ailesi kızlarının tedavi olabilmesi için açtıkları stantla bir ayda ile yüzde 2'lik dilim olan 43 bin 446 dolar toplayabildi. Küçük Lina'nın tedavisi için ise 2,5 milyon dolara ihtiyaç var.