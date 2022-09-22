SMA hastası kuzey Ali tedavi için Dubai’ye gitti

Nurten (20) ve Azad Dağgül (24) çifti, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çocukları Kuzey Ali'yi kucaklarına aldı. Çocuklarının hareketlerinde farklılık hisseden aile doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde Kuzey Ali'ye SMA TİP 1 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile çocuklarının tedavi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. 9 ay süren kampanya sonucunda küçük Kuzey Ali'nin tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar toplandı.



ANNESİNİN 'BAL KÜPÜ' TEDAVİ İÇİN DUBAİ'DE

Paranın toplanmasının ardından Dağgül ailesi büyük sevinç yaşadı. Türkiye'deki işlemlerinin ardından aileye Kuzey Ali ile birlikte Dubai'ye gitti. Çok mutlu olduklarını belirten aile, "Bal küpümüz için verdiğimiz mücadeleyi sayenizde tamamladık. 3 kişiyiz ama arkamızda dağ gibi bir ailemiz var artık. Dubai'ye geldik. En sonunda ise minik savaşçımızın her geçen gün güçlenmesine tanıklık edeceğiz. Sizlerden bir ricamız var. Biz bu yola inançla çıkmadık. Çok umutsuz çıktık. Ancak tahmin edemedik gökkuşağının yağmurdan sonra çıkacağını. O yüzden kampanyası süren ve umutsuzluğa düşen ailelerimiz yanlarında olduklarımızı bilsinler, hiç bırakmasınlar. İnanın yolun sonu aydınlık" ifadelerini kullandı.