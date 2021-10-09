SMA hastası minik Fatma yardım bekliyor!

Minik bebeğin yeniden hayata tutunması için Kırıkkale'den Fatma Zehra Eken bebeğin gönüllü annesi Saliha Karaduman tarafından yardım kermesi düzenlendi.



ÖLÜMCÜL BİR RAHATSIZLIK OLARAK BİLİNİYOR

Trabzonlu Eken ailesinin, 1 yaşındaki çocukları Fatıma Zehra Eken'e yaklaşık 8ay önce Spinal Müsküler Atrofi (SMA), tanısı konuldu. Yeni doğan bebeklerde görülen ve omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldıran bu hastalık, bebekler için çok tehlikeli ve ölümcül bir rahatsızlık olarak biliniyor.

TEDAVİ ÜCRETİ 2 MİLYON 300 BİN DOLAR

Fatıma Zehra Eken, yaklaşık 8aydır bu hastalıkla mücadele ediyor. Eken ailesi, çocuklarını yaşatabilmek, nefes almasını sağlamak amacıyla Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan 'Zolgensma' tedavisi için çabalıyor ancak tedavinin yaklaşık 2 milyon 300 bin dolar olması Eken ailesinin elini kolunu bağlıyor. Eken ailesi tek umutları olan tedavinin ücretini karşılayabilmek için bağış kampanyası başlattı ve hayırseverlerden de yardım istedi.

YARDIM KERMESİ 4 GÜN SÜRECEK

Minik bebeğin yeniden hayata tutunması için Kırıkkale'den Fatma Zehra Eken bebeğin gönüllü annesi Saliha Karaduman tarafından Kırıkkale'de bir alışveriş merkezi içerisinde 4 gün sürecek yardım kermesi düzenlendi. Gönüllü anne Karaduman, "Bebeğimiz ölümcül kas hastası. Kampanyamızın yüzde 10'undayız şuanda. Amerika'daki gen tedavisini alabilmesi için 2 milyon 300 dolara ihtiyacımız var. Fakat bebeğimizin 5 ayı kaldı. Yaşıtlarıyla, yaşıtları gibi yürüyemiyor. Bu kas kaybı el parmaklarına doğru geliyor. Çocuğumuzun biran önce tedavisini olmasını istiyoruz" dedi.

İNSANLARIMIZ ÇOK DUYARLI DEĞİL

Bütün Kırıkkale halkını yardıma davet eden Karamudan, "Kırıkkale'de bulunan sivil toplum kuruluşlarımızla görüşmelerimiz oldu. Bir insan sağlığının söz konusu olduğu bu duruma karşı insanlarımız pek duyarlı değil. Her kesimden halkımızı buraya çağırıyoruz ve az çok demeden herkesin yardımlarını bekliyoruz. Lütfen elimizden tutun. Fatma Zehra'yı çok geç olmadan ilacına kavuşturalım" dedi.