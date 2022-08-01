SMA hastası Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor

İstanbul'da yaşayan Serkan ve Hasibe Tutuş çifti Özgecan'ın doğum sonrası süreçteki hareketlerinden şüphelenerek kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Özgecan'a SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 771 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 771 binlik tedavi masrafının karşılanması için başlatılan kampanya halen sürüyor.