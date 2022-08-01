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Giriş Tarihi: 1.8.2022 16:50 Son Güncelleme: 1.8.2022 16:51

SMA hastası Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor

İstanbul'da yaşayan Tutuş ailesinin bir yaşındaki bebekleri Özgecan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Küçük Özgecan'ın tedavi ücretini karşılayabilmek için İstanbul Valiliği onaylı bağış kampanyası başlatan baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın sağlıklı bir ömür için tedavi olabilme şansı her geçen gün azalıyor. Destekle Özgecan'a sağlıklı bir ömür sağlayabiliriz" diye konuştu.

SMA hastası Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor

İstanbul'da yaşayan Serkan ve Hasibe Tutuş çifti Özgecan'ın doğum sonrası süreçteki hareketlerinden şüphelenerek kızlarını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonunda Özgecan'a SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Özgecan'ın tedavisinin sadece yurtdışında uygulanan ve tek dozu 1 milyon 771 bin dolar gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi bireysel yardım kampanyası başlattı. 1 milyon 771 binlik tedavi masrafının karşılanması için başlatılan kampanya halen sürüyor.

Minik Özgecan'ın tedavi olabilmesi için oldukça az zamanı kaldığını belirten aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Özgecan Tutuş'un ailesi, bebeklerinin yurtdışında tek dozu 1,7 milyon dolar olan gen tedavisinden yararlanabilmesi için destek bekliyor.

Baba Serkan Tutuş "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattık ama Özgecan'ın bir an önce tedavi olması gerekiyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor" dedi.

BU İKİNCİ ACI

Tutuş çifti 2018 yılında dünyaya gelen kızları Aslı Reyyan'ı da aynı hastalık nedeniyle kaybetmişti. Serkan Tutuş yaşadıklarını, "İkinci kez yüreğimize ateş düştü. Kalbimde hissettiğim ızdırabı anlatmaya kelimeler yetmez" sözleriyle anlattı.

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SMA hastası Minik Özgecan tedavi için destek bekliyor
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