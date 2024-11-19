SMA hastası Mustafa Deniz bebek umuda uçtu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ev hanımı Rahime ve işçi emeklisi baba Hamit Eroğlu çifti, tüp bebek tedavisi gördü. Anne Rahime Eroğlu 24 yıl sonra ikiz bebek dünyaya getirdi. 8. tüp bebek denemesinde ikiz erkek bebek sahibi olan aile, çocuklarına Mustafa Deniz ve Nazım Yaşar ismini verdi. İkizlerden Nazım Yaşar sağlıklı dünyaya gelirken, Mustafa Deniz bebeğe topuğundan alınan kan ile SMA hastalığı teşhisi konuldu. Aile bu durum üzerine Trabzon Valiliği'ne giderek SMA hastası Mustafa Deniz'in tedavisi için yardım talebinde bulundu. Trabzon Valilik onayı ile Mustafa Deniz bebeğin tedavisi için maddi destek kampanyası başlatıldı. Kampanya sonucunda gerekli olan yaklaşık 65 milyon lira toplandı. Mustafa Deniz bebek, ailesiyle birlikte Dubai'ye gitti. Uçağa binerken duygularını SABAH'a anlatan anne Rahime Eroğlu, "Yıllarca anne olmak istedim, ikiz erkek bebekler dünyaya getirdim. İkizlerimden Mustafa Deniz'imin tedavisi için umuda gidiyoruz. İnşallah oğlum tedavi ile sağlığına kavuşacak ve mutlu bir şekilde geri döneceğiz" diye konuştu.