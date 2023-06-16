SMA hastası Nefes’in umuda yolculuğu

Hatay'da yaşayan Yeşil ailesinin SMA Tip 1 hastası çocukları 32 aylık Nefes, kampanyasında mutlu sona ulaşılmasının ardından tedavi için Dubai'ye gitti. Aynı zamanda depremzede olan aile çocuklarının ikinci kez doğduğunu belirterek "Nefes'imiz ilacına kavuştu. Hep bu anın hayalini kuruyorduk" dedi. Nefes'in kampanyası sürerken, yine Hatay'da aynı hastalıkla mücadele eden 17 aylık Yusuf Mert bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine valilik, Yusuf Mert'in kampanyasındaki parayı da Nefes'e aktarmıştı.