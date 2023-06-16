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Giriş Tarihi: 17.6.2023

SMA hastası Nefes’in umuda yolculuğu

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SMA hastası Nefes’in umuda yolculuğu
Hatay'da yaşayan Yeşil ailesinin SMA Tip 1 hastası çocukları 32 aylık Nefes, kampanyasında mutlu sona ulaşılmasının ardından tedavi için Dubai'ye gitti. Aynı zamanda depremzede olan aile çocuklarının ikinci kez doğduğunu belirterek "Nefes'imiz ilacına kavuştu. Hep bu anın hayalini kuruyorduk" dedi. Nefes'in kampanyası sürerken, yine Hatay'da aynı hastalıkla mücadele eden 17 aylık Yusuf Mert bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine valilik, Yusuf Mert'in kampanyasındaki parayı da Nefes'e aktarmıştı.

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SMA hastası Nefes’in umuda yolculuğu
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