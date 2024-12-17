SMA hastası Ömer Kaan’ın kampanyasında mutlu son

Arife (32) ve Hanifi Suna (37) çifti 2010 yılında hayatlarını birleştirdi. İlk başlarda çocukları olmayan çift tedavi görmeye başladı. 9 yıl süren tedavi sonrası 5 yıl önce kızları Elif'i kucaklarına aldılar. Daha sonra yeniden hamile kalan Arife Suna, erken doğum riski ile karşı karşıya kaldı. 7 aylık hamileyken doğuma alınan genç anne bebeğini kaybetti. Suna ailesi 17 ay öncede çocukları Ömer Kaan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak henüz 20 günlük olan Ömen Kaan bebeği topuk kanından alınan örnek sonucu SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Aile çocuklarının yurtdışında tedavi ettirebilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

KAMPANYADA MUTLU SON

Suna ailesi, yaklaşık 2 milyon dolara yakın tedavi parasını toplayabilmek için gece-gündüz mücadele etti. Yapılan çalışmaların sonucunda ise mutlu sona ulaşıldı. Ömer Kaan'ın tedavi parası toplandı. Çok mutlu olduklarını belirken Suna ailesi, "Tedirginliklerin, korkuların, üzüntülerin geride kaldığı başka baharlara uyanacağız artık. Ne hayaller kurduk, ne çok mücadeleler verdik. Yardımseverlerimiz, gönüllülerimiz olmasaydı tek başımıza başaramazdık.

Nefesimizin kesildiği yerde nefes, sesimizin çıkmadığı yerde ses, umudumuzu kaybedecek gibi olduğumuz o bir saliselik zaman diliminde bile bizi motive ederek gücümüze güç kattılar. Şimdi tek duamız daha güzel ve sağlıklı günlerde beraber olabilmek. Bize destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.